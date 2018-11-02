شركات ومراكز تسوق تحتفل بباقة من الفعاليات

المصدر: دبي – البيان

احتفلت العديد من الشركات ومراكز التسوق بيوم العلم عبر باقة من الفعاليات.

واحتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بـ «يوم العلم»، برفع علم الدولة على محطات تبريد المناطق التابعة لها كافة، بالإضافة إلى مكاتب المؤسسة والمستودعات الخاصة بحضور مسؤولي وموظفي المؤسسة.

كما احتفلت مجموعة أغذية وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة المجموعة «يعتبر يوم العلم مناسبة وطنية جليلة تبرز وحدة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها واصطفافهم وراء القيادة الرشيدة».

كما احتفلت مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في الإمارات: مول الإمارات ومراكز سيتي سنتر، وماي سيتي سنتر، ومراكز متاجر بالشارقة المقيمين والسياح للمشاركة بيوم العلم الإماراتي تعبيراً عن حب الوطن والانتماء وتقديراً لقيمة العلم كرمز يعكس صورة الدولة وشعبها.

واحتفت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالمناسبة برفع علم الإمارات على مكاتبها.