راية الإمارات خفاقة فـي القلوب وعنان السماء

المصدر: دبي - البيان

تفاعلت دوائر دبي مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفال بيوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، مؤكدة أن الوقوف تحت راية علمنا يمدُّنا بالفخر كون الإمارات أصبحت الرقم واحد والبيت متوحّد.

وقام معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، برفع علم الدولة على مبنى الديوان في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر أمس، وشهد رفع العلم أحمد بن حميدان نائب مدير عام الديوان، وعبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية، والدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

وعبدالله بن زايد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وموظفي الديوان والدوائر الموجودة بحرم الديوان، إذ عبّر الجميع عن فرحتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالخير والبركات.

وتقدم معاليه بهذه المناسبة العزيزة بأجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وسمو أولياء العهود، والنواب وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن فخر العاملين في ديوان سمو الحاكم بمشاركتهم في رفع علم الدولة عالياً. داعياً الله العلي القدير أن تبقى راية دولة الإمارات عالية شامخة، وأن تحقق دولتنا الحبيبة المزيد من التقدم والرخاء.

تفاعل

وشاركت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث تقدم عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس، الموظفين لرفع علم الدولة، تأكيداً على تجسيد معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة وتمجيده باعتباره رمزاً لوحدة الوطن وعنوان عزته ومجده.

ورفع عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات العزيز بمناسبة الاحتفال بيوم العلم.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن رفع علم دولتنا الحبيبة في كافة أرجاء الدولة، يشكل تعبيراً صادقاً عما تمثله رمزية العلم من معاني الرفعة والشموخ،.

وتعزيز الولاء والانتماء لشعب الإمارات وقيادتها الرشيدة، مشيراً سعادته إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يجمع أبناء الدولة تحت راية واحدة لمواصلة السعي للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة على كافة الأصعدة والبناء عليها لخلق مستقبل مُستدام يستند إلى المعرفة والابتكار والريادة، فضلاً عن رفع وعي الأجيال الجديدة تجاه قيمة رمزنا الوطني، وترسيخ مفهوم الحب والولاء للوطن وقيادته.

واحتفت هيئة الصحة بدبي بيوم العلم، واصطفّ قياداتها وجميع موظفيها احتفالاً بـ«يوم العلم»، فيما ازدانت المنشآت الطبية بألوان علم الدولة، ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، في وقت شاركت أعداد كبيرة من المراجعين للمستشفيات والمراكز والموظفين في مراسم رفع علم الدولة، لتخرج صورة الاحتفالات أكثر تميزاً بهذا الاصطفاف.

وحرصت قيادات هيئة الصحة بدبي على الحضور وسط الموظفين بشكل مبكر حتى اللحظة المقررة لبدء مراسم إحياء هذه المناسبة الغالية ورفع العلم، وشارك معالي حميد محمد القطامي في الاحتفالات التي شهدتها مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين، فيما أحيت مجموعة من المسؤولين المناسبة الوطنية في مختلف المنشآت الطبية التابعة لـ«صحة دبي».

وبهذه المناسبة، قال معالي حميد القطامي: «يوم العلم هو إحدى أهم المناسبات الوطنية في تاريخ دولتنا، وتزامن هذا اليوم العزيز علينا مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، ما يزيد من اعتزازنا وفخرنا بقيمة «العلم» الذي يمثل رمزاً غالياً لوحدتنا وتلاحمنا واصطفافنا خلف قيادتنا الرشيدة».

كما رفعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية علم الدولة أمس في مقرّها الرئيسي بدبي، وقاد عملية رفع العلم المستشار إبراهيم بوملحه مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وبحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وأحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد، وصالح زاهر مدير المؤسسة، وموظفو المؤسسة، وموظفو اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمع من الجمهور الكريم.

وقال إبراهيم بوملحه إن رفع العلم من الثوابت الوطنية، وينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقادته، وهي كذلك مناسبة وطنية غالية تجسّد معنى الوحدة بين مختلف شرائح المجتمع في بناء هذا الوطن الغالي ورفعته المعبرة عن التفافنا حول قيادتنا الرشيدة التي يحتمي بها كل مواطني الدولة. واحتفلت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بيوم العلم تزامناً مع احتفالات الدولة بهذا اليوم.

واحتفالاً بيوم العلم شارك مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بحضور المديرين التنفيذيين وحشد من الموظفين، في رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المبنى الرئيس للهيئة في دبي.

ورفع المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بحضور المديرين التنفيذيين، العلم في مبنى البلدية، حيث تابع الحدث حشد كبير من الموظفين والموظفات الذين شاركوا فرحة البلدية بهذه المناسبة.

واحتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بمناسبة «يوم العلم» في جميع مبانيها ومراكزها، وسط أجواء وطنية تجسّد أسمى معاني الانتماء الذي لا يزيده الزمان إلا ثباتاً ورسوخاً، وتؤكد وحدة وتلاحم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الاتحاد في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

ورفع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم الدولة في المبنى الرئيس للهيئة بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وموظفي الهيئة وعدد كبير من المتعاملين الذين حرصوا على المشاركة في هذه الفعالية الوطنية. كما نظمت الهيئة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية التي تعزز الهوية الوطنية.

ولاء

واحتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، بيوم العلم وقال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن الاحتفال بيوم العلم تعبير عن ولاء وانتماء شعب الإمارات كافة لهذا الوطن وقادته وتلاحم أفراد المجتمع صغاراً وكباراً وشعورهم بالمسؤولية تجاه هذا الوطن الغالي. وشارك مركز دبي للإحصاء باحتفالات الدولة بيوم العلم.

حيث قام فريق العمل في المركز يتقدمهم عارف المهيري، المدير التنفيذي للمركز، برفع علم دولة الإمارات وتحيته ليرفرف خفاقاً عالياً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس بمقر مركز دبي للإحصاء بالمدينة الأكاديمية العالمية في دبي.

واحتفلت مؤسسة دبي للمرأة بيوم العلم، حيث قامت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ترافقها لمياء عبدالعزيز خان مدير نادي دبي للسيدات، والمها البستكي مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، برفع علم الدولة على شاطئ نادي دبي للسيدات العضو في مؤسسة دبي للمرأة، كما تم عزف السلام الوطني وترديد النشيد الإماراتي من قبل موظفات المؤسسة وعضوات نادي دبي للسيدات.

قيادات

احتفلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بيوم العلم، في مقرِّها بدبي برفع علم الدولة في جميع الجهات والمؤسسات بشكل موحّد في هذا اليوم. ورفعت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، داخل ساحة المؤسسة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور مختلف قيادات المؤسسة وموظفيها.

مناسبة غالية

نفذت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مجموعة من الفعاليات الداخلية احتفالاً بيوم العلم، هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل من يقيم على أرض دولة الإمارات.

وقام فريق عمل الهيئة بقيادة الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين المدير العام، برفع العلم بمشاركة طلبة من مدارس دبي الخاصة، كما شارك موظفو الهيئة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تربط بين تحدي دبي للياقة البدنية وبين مناسبة يوم العلم، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين الرياضية التي جمعت فريق العمل على مدار ساعة كاملة سبقت موعد رفع العلم.

واحتفل معهد دبي القضائي بيوم العلم، وكان القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، في مقدمة كوادر المعهد للاحتفال برفع العلم، لينضم المعهد وموظفوه إلى مختلف شرائح المجتمع وجميع المؤسسات في الدولة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي يتم الاحتفال بها كل عام في مطلع شهر نوفمبر.

تلاحم

احتفت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، وبالتعاون مع شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية، أمس، بيوم العلم، حيث رفع مسؤولو المؤسسة يتقدمهم منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي، علم الدولة في باحة المؤسسة، وذلك بحضور رؤساء الأقسام والموظفين.

احتفلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بيوم العلم، وقام عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعلي المطوع الأمين العام، وخالد آل ثاني نائب الأمين العام، ومديرو الوحدات التنظيمية والموظفون وجميع العاملين فيها برفع العلم الوطني على مبنى المؤسسة، تأكيداً على الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة التي تعمل بلا هوادة للارتقاء بدولة الإمارات حتى تصبح من أكثر الدول تقدماً في كل الميادين.