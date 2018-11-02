«الأوراق المالية»: الاحتفال يعكس قيم التلاحم الوطني

المصدر: دبي - البيان

قام الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بمشاركة نواب الرئيس التنفيذي ومديري إدارات الهيئة وموظفيها، برفع علم الدولة على سارية العلم بمبنى الهيئة بدبي احتفالاً بيوم العلم.

وتم بث السلام الوطني على شاشات الهيئة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي الهيئة في كل من مقريها في أبوظبي ودبي، وشارك موظفو الهيئة في أبوظبي في الاحتفال بيوم العلم الذي أقيم بقاعة التداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضح الزعابي أن «الاحتفال بيوم العلم يجسّد صورة إماراتية مشرقة أرساها الآباء المؤسسون، تعكس قيم التلاحم الوطني والانتماء للوطن الغالي والولاء للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات». وأضاف د. الزعابي أن «الاحتفاء بيوم العلم يعكس ثقافة احترام العلم وتبجيله والإلمام التام بآلية التعامل معه في كافة المناسبات».

طريق التميزوأكد الرئيس التنفيذي للهيئة «إننا نستلهم من مناسبة يوم العلم أهمية العمل والنجاح، بما يعزز إصرارنا على المضي بثبات على طريق التميز والارتقاء والوصول للرقم (1) على مستوى العالم وفق ما تضمنته رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية ومستهدفات الأجندة الوطنية وأولوياتها».