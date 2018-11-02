المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي تحيي المناسبة

المصدر: دبي-البيان

احتفت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بيوم العلم، عبر رفع العلم أمام مبنى الإدارة على وقع النشيد الوطني، بحضور العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية،.

والعميد مروان عبد الكريم جلفار نائب المدير العام، والعميد على محمد الشحي رئيس فريق عمل التفتيش في المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، وبحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، وبمشاركة ضباط وموظفي المؤسسة الذي قاموا بأداء سلام العلم. وأكد العميد الشمالي، أن علم الدولة رمز وعزة هذا الشعب، وسر قوته ومصدر فخره واحترامه بين الأمم، كونه يمثل اتحاد لإمارتنا وعزيمتنا وقدراتنا، لصنع مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا.