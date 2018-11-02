حمدان بن زايد يطلع على مشاريع البنية التحتية في السلع

المصدر: السلع - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مدينة السلع، واطلع سموه على عدد من مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها في المدينة.

واستهل سموه الزيارة بتفقد الشاليهات والمتنزهات المخصصة للعائلات في شاطئ السلع ومحمية لفزعيه، مطلعاً سموه على مخططات فلل نادي الظفرة، حيث وجه سموه بتوفير المرافق والخدمات كافة لها كي تلبي متطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة في منطقة الظفرة.

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان منفذ الغويفات الحدودي، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمسافرين وجهود شرطة أبوظبي التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة براً عبر المنفذ.

حياة كريمة

وأكد سموه في ختام الزيارة حرص القيادة على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وتهيئة السكن الملائم بما يعزز استقرار الأسرة، ويضمن توفير أفضل سبل العيش الكريم لها للقيام بدورها تجاه مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ومن جانب آخر زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

ترحيب

ورحب المنصوري وأفراد أسرته بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان معربين عن سعادتهم بتشريف سموه لهم، وأشادوا بالحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن وحرصها على الالتقاء بالمواطنين في نهج أصيل دأبت عليه القيادة الحكيمة منذ تأسيس الدولة في التواصل مع أبناء الإمارات.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأن يحفظ وطننا الغالي آمناً ومستقراً، وأن تحقق مسيرة الاتحاد المباركة المزيد من التقدم والازدهار في كل المجالات.

رافق سموه خلال جولته في مدينة السلع، سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة وصالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.