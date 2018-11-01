مدرسة محمد نور تحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مدرسة محمد نور للتعليم الأساسي بيوم العلم اليوم تلبية للدعوة الكريمة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفع العلم على المؤسسات والمدارس والبيوت في أنحاء الإمارات اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وقالت ميمونة الجوهري مديرة المدرسة إن رفع علم الإمارات الحبيبة في المدارس تعبير صادق عما يمثله العلم من معاني الرفعة والشموخ ويعزز الولاء والانتماء لهذا البلد وقيادته الرشيدة ويرسخ في نفوس الطلبة معاني الوطنية.

وأكدت الجوهري على ضرورة غرس الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله في نفوس أبنائنا الطلبة ليبقى علمنا شامخاً خفاقا قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارت.. فيوم العلم تجديد للعهد لأصحاب السمو حكام الإمارات لبذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة هذا الوطن".

وأقامت المدرسة مجموعة من الفعاليات الوطنية احتفاء بيوم العلم شارك فيها طلبة المدرسة والمعلمون وقيادات شرطية وجمع من أولياء الأمور أظهرت انصهار المجتمع كوحدة واحدة تدرك قيمة العلم الوطني ومدلولاته ورمزيته في خلق جيل واع يعرف قيمة الوطن والذود عنه بالروح والمال والولد .