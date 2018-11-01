جامعة الشارقة تحتفي بيوم العلم

المصدر: الشارقة- البيان

شهد الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلبة في جامعة الشارقة، الاحتفالية المعبرة التي إقامتها الجامعة اليوم في عدة أماكن من الحرم الجامعي بمناسبة يوم العلم، بحضور كوكبة من الاستاذة، ومدربي وإداريي فرق الجامعة، الدكتور هشام عبدالحليم مشرف عام الأنشطة الرياضية، وصلاح طاهر العامري مسؤول ادارة الأنشطة الرياضية، وابراهيم حمزة الخبير في المجمع الرياضي، وعدد كبير من الرياضيين، وطلبة الجامعة.

وألقى الدكتور درابسة كلمة اشاد فيها بالقيادة الحكيمة، لافتا الى ان يوم العلم بات عيدا ومفخرة لعموم ابناء مجتمع الامارات.

وتضمن الاحتفال، رفع العلم الاماراتي عاليا، وإلقاء احد الطلبة قصيدة معبرة تغنت بالمناسبة الطيبة وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.