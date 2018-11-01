"طرق دبي" تدخل موسوعة غينيس بأكبر سلسلة بشرية من 96 جنسية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وخليفة محمد السويدي المنسق العام للقمة العالمية للتسامح، احتفال الهيئة بمبادرة يوم المواصلات العامة، الذي أقيم في محطة اتصالات لمترو دبي، حيث كان في استقبالهما لدى وصولهما للمحطة مجموعة أطفال من جنسيات مختلفة، وقدم مطر الطاير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك أول بطاقة (نول) حصرية جرى تصميمها بمناسبة عام زايد، بعدها تسلم معالي الشيخ نهيان شهادة غينيس للأرقام القياسية لأكبر سلسلة بشرية شارك فيها 96 جنسية، الأمر الذي يعكس التنوع والتعايش السلمي الرائع الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم التقطت صورة تذكارية لمعاليه مع فريق لجنة يوم المواصلات العامة، ونظمت الهيئة هذه الفعالية بالتعاون مع وزارة التسامح، والمعهد الدولي للتسامح.

بعد ذلك استقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومطر الطاير، وخليفة السويدي، عربة مترو دبي في رحلة، انطلقت من محطة اتصالات إلى محطة القيادة، مروراً بأربع محطات، ثم العودة لمحطة اتصالات، وتبادل معاليه الحديث مع ركاب المترو المشاركين في السلسلة البشرية، وأثنى على مشاركتهم وتوعيتهم للجمهور بأهمية استخدام وسائل النقل الجماعي في التنقل اليومي للسكان، واستمع معاليه لشرح من مطر الطاير عن أهداف مبادرة يوم المواصلات العامة التي أطلقتها الهيئة في عام 2010، وتتمثل في تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة، والترويج لمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي تقدمها الهيئة، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، إضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل.

تكريم الشركاء

وضمن احتفالات الهيئة بيوم المواصلات العامة كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من وزارات وهيئات ودوائر حكومية ومؤسسات إعلامية، وذلك تقديرا لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود الهيئة خلال مسيرتها، كما كرم أفضل 50 سائقا متميزا من مؤسسة تاكسي دبي ضمن جائزة التميز لمركبات الأجرة، وكذلك أكثر مستخدمي وسائل النقل الجماعي.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم في فندق جميرا بيتش، اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وداود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وأحمد خوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وجمعة محمد حميدان نائب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، وعدد من كبار المسؤولين من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والإعلامية.

وتقدم مطر الطاير ، بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، على توجيهه ورعايته ودعمه اللامحدود لخطط ومشاريع هيئة الطرق والمواصلات، كما توجه بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، على متابعتهم المستمرة لسير العمل في الهيئة خلال مسيرتها، مؤكداً أن دعم سموهم ورعايتهم وتوجيهاتهم، هي المحرك الرئيس للإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها الهيئة.

وأعرب الطاير عن شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين لهيئة الطرق والمواصلات على جهودهم وتعاونهم مع الهيئة طوال مسيرتها، الأمر الذي دعم الهيئة ودفع بها لتكون واحدة من أكثر الهيئات تقدماً وتميزاً ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستويات الإقليمية والعالمية، وأشاد بالدور البارز الذي تؤديه مختلف وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في إطلاع الجمهور على المشاريع والبرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة، مؤكداً عزم الهيئة على نقل هذه الشراكة إلى آفاق أوسع من التواصل والتنسيق لنساهم جميعاً في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة.

أفضل السائقين

واشتمل الحفل على عرض فيلم عن مسيرة إنجازات الهيئة، بعد ذلك كرم مطر الطاير الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، كما شمل الحفل تكريم (50) سائقا من سائقي مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، وذلك ضمن جائزة التميّز لمركبات الأجرة، التي تنظمها الهيئة سنويا لاختيار أفضل السائقين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحفيز السائقين على التميز والالتزام الوظيفي وخدمة المتعاملين، ورفع كفاءة السائقين في الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، ورفع رضا مستخدمي مركبات الأجرة، كما كرم الطاير السائق محمد زويد شايبر من مؤسسة تاكسي دبي، وذلك تقديراً لتعامله الإيجابي، ومبادرته في مساعدة أحد الأشخاص في الحصول على تذكرة تعرفة الموقف، وكذلك الفائزين في مسابقات يوم الموصلات العامة من الطلاب.

وكرم مطر الطاير أكثر خمسة مستخدمين لوسائل النقل الجماعي، وأكثر مستخدم من فئة أصحاب الهمم، وفاز بالمركز الأول – مكررا - كل من اليزاد بيلرمينو، ومحمد عبد القادر (فئة أصحاب الهمم)، وحصل الفائزان على مبلغ 25 ألف درهم لكل منهما، وفاز بالمركز الثالث سيزر ميدينا، والرابع انفارم ساداث، وفاز بالمركز الخامس علي الجبير (فئة أصحاب الهمم)، كما كرم الطاير أكثر خمسة موظفين على مستوى الهيئة استخدموا وسائل النقل الجماعي خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر، وفاز بالمركز الأول أحمد فتوح سليمان وحصل على جائزة قدرها 20 ألف درهم، وحل نبيل إبراهيم سيد أبو طالب ثانياً وحصل على 15 ألف درهم، والطيب الزير الطيب ثالثاً، وجاء في المركز الرابع خالد عبدالعزيز محمود البورنو، وحل محمد إسماعيل في المركز الخامس.

