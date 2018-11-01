مواطن يزين منزله بـ 140 ألف علم

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

يحتفي المواطن حميد آل علي من أم القيوين منذ 4 أعوام بمنزله بالقرب من دوار الساعة بيوم العلم واليوم الوطني، حيث ظل يعمل 30يوما حتى تمكن من تزيين منزله بـ 140 ألف علم .

وقال آل علي ان مناسبة يوم العلم مناسبة عزيزة على كل المواطنين وأن احتفاءه بالمناسبة يأتي تعبيرا عن حبه للإمارات وقيادتها الرشيدة التي ظلت تعمل جاهدة من اجل اسعاد شعبها ، كما أن المناسبة تأتي متزامنة مع عام زايد 2018، ما جعل الفرحة فرحتين ، مبينا ان مساء اليوم سوف يشهد احتفالية أمام المنزل تشارك فيها الفنون الشعبية وسوف تتخللها أشعار وأناشيد وطنية تعزز ولاء المواطنين بقيادتهم الرشيدة .