مواطن يزين منزله بـ 140 ألف علم

يحتفي المواطن حميد آل علي من أم القيوين منذ 4 أعوام بمنزله بالقرب من دوار الساعة بيوم العلم واليوم الوطني، حيث ظل يعمل 30يوما حتى تمكن من تزيين منزله بـ 140 ألف علم .
مواطن يزين منزله بـ 140 ألف علمhttps://t.co/8k1QRCf1EC#يوم_العلم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vbIX5ZQLcJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 1, 2018
وقال آل علي ان مناسبة يوم العلم مناسبة عزيزة على كل المواطنين وأن احتفاءه بالمناسبة يأتي تعبيرا عن حبه للإمارات وقيادتها الرشيدة التي ظلت تعمل جاهدة من اجل اسعاد شعبها ، كما أن المناسبة تأتي متزامنة مع عام زايد 2018، ما جعل الفرحة فرحتين ، مبينا ان مساء اليوم سوف يشهد احتفالية أمام المنزل تشارك فيها الفنون الشعبية وسوف تتخللها أشعار وأناشيد وطنية تعزز ولاء المواطنين بقيادتهم الرشيدة .