توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والبحر، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصة البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر مع السحب.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 19:22، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 13:26 والثاني عند الساعة 02:56.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:55 والمد الثاني عند الساعة 05:58، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 11:15 والثاني عند الساعة 23:12.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 23 65 20

دبي 34 25 60 25

الشارقة 34 21 80 25

عجمان 33 25 75 30

أم القيوين 23 23 75 35

رأس الخيمة 32 25 70 35

الفجيرة 31 25 65 35

العين 34 22 70 25

ليوا 33 21 80 25

الرويس 30 25 75 40

السلع 31 25 80 35

دلما 32 26 70 40

طنب الكبرى 30 26 80 45

طنب الصغرى 30 26 80 45

أبو موسى 30 26 80 45