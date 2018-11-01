اكتشفوا المعاني التي يرمز إليها ألوان العلم الإماراتي

المصدر: البيان الالكتروني

للعلم الإماراتي؛ رمز الشموخ الخالد، 4 ألوان؛ الأحمر، الأخضر، الأبيض، الأسود، ولكل لون دلالة، اكتشفوا المعاني التي يرمز إليها ألوان العلم في هذا الفيديو:

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعا كافة أبناء الوطن وجميع مؤسساته ودوائره وأجهزته المختلفة لإحياء يوم العَلَم وفقاً للتقليد السنوي الذي أقره سموه ليوافق الأول من نوفمبر من كل عام.