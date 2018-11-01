عبدالله بن زايد يشهد احتفالية وزارة الخارجية بـ"يوم العلم"

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاحتفالية التي أقامتها الوزارة اليوم بمناسبة " يوم العلم " الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم كما تتزامن هذا العام مع "عام زايد" والاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ورفع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان علم الدولة على السارية الرئيسة في ديوان عام الوزارة في أبوظبي وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وأحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي ومدراء الإدارات ونوابهم إضافة لموظفي ومنتسبي الوزارة.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى جميع موظفي الوزارة ومنتسبيها بهذه المناسبة العزيزة التي تعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات وتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

يأتي احتفال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيوم العلم استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى مشاركة وطنية واسعة برفع علم الدولة في وقت واحد خلال هذه المناسبة الغالية.