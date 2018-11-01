أحمد بن محمد يشهد احتفالات "يوم العلم" في اللجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية صباح اليوم احتفالات "يوم العلم" الذي يحمل هذا اليوم في طياته سنويا أسمى معاني الحب والولاء والانتماء للوطن وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في الساحة الرئيسية لقرية الأعمال في دبي.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لرفع العلم بحضور جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وطلبة المدارس الذين التفوا بالزهور والأعلام حول الساحة الخارجية لقرية الأعمال حيث شهدت مراسم رفع العلم ومجموعة من الفعاليات المتنوعة لهذه المناسب الوطنية الغالية على كل مواطن ومقيم في هذه الأرض الطيبة.

ورافق سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية كل من سعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسعادة محمد المحمود النائب الثاني للجنة الأولمبية الوطنية وسعادة طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم - بهذه المناسبة - "اليوم نرفع راية المجد والشموخ عالية كما اعتدنا دائما في تلك الذكرى الفريدة التي يجدد فيها الجميع الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة وتعد فرصة عظيمة للتعبير عن حب الإمارات ومسيرتها الحافلة وما غرسه الآباء المؤسسون من قيم وأسس نبيلة لتظل هذه المبادرة نبراسا يشع بأسمى مفاهيم الوطنية والحس الوطني في نفوس الأجيال التي تعهدت ببذل الغالي والنفيس من أجل المضي قدما في الحفاظ على مكتسباتنا المنبثقة من التاريخ المشرف والمسيرة العطرة للآباء والأجداد واستشراف مستقبلا مشرقا بسواعد وهمم أبناء الوطن واليوم نعتبره حدثا تاريخي في أجندتنا حيث أنه يأتي استجابة مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للاحتفاء بهذا اليوم كل عام ليصبح بذلك مناسبة ينتظرها الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين للتعبير عن مشاعر الحب والإخلاص لدولة الإمارات".

وأكد سموه أن التلاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة يتجلى في هذا النوع من المبادرات السامية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء للوطن .. وقال "سعداء بتفاعل جميع المؤسسات والهيئات والجهات على مستوى الدولة في هذا اليوم وإبداء تلك المشاعر الوطنية الفريدة التي تعكس قيمة حب الوطن والاعتزاز به في نفوس مختلف الفئات وهو أمر ليس بالجديد على أبناء الإمارات الذين برهنوا عن مدى فخرهم بوطنهم في مجالات الحياة كافة من خلال ما يقدمونه من جهود ومساع حثيثة يشار إليها بالبنان من أجل رفع رايته وإعلاء شأنه وجعله نموذج يحتذى به أمام العالم أجمع".

من ناحيته وجه سعادة سامي القمزي الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر وتشريفه بالحضور ورفع علم الإمارات حيث يعكس هذا المشهد صورة حضارية لوطن مترابط بتفاعل ومشاركة القيادة الرشيدة في الصفوف الأمامية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية مع المؤسسات الحكومية والخاصة وشعب دولة الإمارات.

وأضاف القمزي "يعد علم دولة الامارات رمز وحدتنا وعزيمتنا وبدورنا نسعى إلى مواصلة الجهود لتحقيق الرخاء والرفاهية الاقتصادية لشعب هذا الوطن الغالي. وتؤكد اقتصادية دبي تعزيز الانتماء والولاء إلى قيادتنا الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن ممتنين لكل ما قدمته دولتنا من عطاء وإنجازات يشار إليها على مختلف الأصعدة ".