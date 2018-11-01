مدير عام ديوان سمو الحاكم بدبي يرفع علم الدولة على مبنى الديوان

المصدر: البيان الإلكتروني

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المتمثلة بالاحتفال بيوم العلم والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئاسة الدولة، قام معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، برفع علم الدولة على مبنى الديوان في تمام الساعة الحادية عشر ظهر اليوم الخميس بحضور أحمد بن حميدان نائب مدير عام الديوان وعبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية والدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وعبدالله بن زايد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إضافة الى عدد من كبار المسؤولين وموظفي الديوان والدوائر المتواجدة بحرم الديوان، إذ عبر الجميع عن فرحتهم بهذه المناسبة سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالخير والبركات.

وتقدم معالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان سمو الحاكم بهذه المناسبة العزيزة بأجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، والنواب وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن فخر العاملين في ديوان سمو الحاكم بمشاركتهم في رفع علم الدولة عالياً. داعياً الله العلي القدير أن تبقى راية دولة الإمارات عالية شامخة، وأن تحقق دولتنا الحبيبة المزيد من التقدم والرخاء.

وفي هذه المناسبة، أكد معاليه اعتزاز أبناء الإمارات بعلم دولتهم الذي هو رمز وحدتهم الوطنية وعزتهم وعزيمتهم لمواصلة الجهود لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن الغالي. وأضاف ان الاحتفال السنوي برفع العلم يعد مناسبة هامة لترسيخ الهوية الوطنية والولاء والانتماء تتناقلها الأجيال وتتفاعل معها وتجلى ذلك في الفرحة والتفاعل الكبير للمواطنين مع علم دولتهم ورفعه عاليا في وقت واحد في كافة انحاء الدولة، تأكيدا على التلاحم بين أبناء الإمارات قيادةً وشعباً.