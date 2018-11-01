حاكم أم القيوين : علم الإمارات راية خفاقة في قلوبنا وسمائنا معبرا عن قوتنا وإلهامنا وعزنا

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن احتفالنا اليوم قيادة وحكومة وشعبا بـ " يوم العلم " - الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام - يأتى تجسيدا وتعبيرا عن روح الانتماء الوطني الذي يغمرنا فخرا وحبا وتقديرا ليبقى علم الإمارات راية خفاقة في قلوبنا وسمائنا معبرا عن قوتنا وإلهامنا وعزنا.

وقال سموه إن الاحتفال بـ " يوم العلم " مناسبة لتجديد العهد والولاء لهذه الدولة التي شهدت نهضة شاملة منذ تأسيسها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإخوانه المؤسسين لتحقيق أرقى نماذج البناء الوطني والحضاري وفق مبادىء إنسانية وقيم وطنية عالية وتفرد حضاري وشموخ يعانق السماء.

وعبر صاحب السمو حاكم أم القيوين عن اعتزاز أبناء الإمارات واحتفالهم بهذا اليوم وهو تعبير حي عن الروح الوطنية والانتماء والوفاء الذي جسده أبناء الوطن من خلال التضحيات وتقديم النموذج الفذ الذي يقوم على أساس المواطنة الصالحة وليؤكدوا أن هذه الرمزية في الاحتفال تؤكد ما يجول في نفوسهم من محبة لقيادتهم واعتزازهم بعلمهم الذي هو رمز وحدتهم وسيادة دولتهم ترنوا له الأعين في سماء الدولة على دور الحكومات وساحات الشرف والكرامة يتغنون بنشيده الوطني منذ طفولتهم ويرددون كلمات الوفاء لقيادة الخير والعطاء على مر الزمان .