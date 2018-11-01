حاكم عجمان: العلم يمثل معاني الرفعة والشموخ ويعزز الولاء والانتماء

المصدر: وام

رفع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم علم الدولة على سارية أمام مقر ومبنى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الجديد في منطقة الجرف بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حيث تم رفع العلم وعزف السلام الوطني.

حضر مراسم الاحتفال ورفع العلم .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ورؤساء ومدراء الدوائر وموظفي المؤسسة ووجهاء وأعيان البلاد الذين رددوا النشيد الوطني وعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة بالعزة والرفعة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي - عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم - أن رفع علم الإمارات الحبيبة في جميع المؤسسات والمدارس والوزارات والمنازل هو تعبير صادق عما يمثله العلم من معاني الرفعة والشموخ ويعزز الولاء والانتماء لهذا البلد وقيادته الرشيدة.

وقال سموه إن الثالث من شهر نوفمبر والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في دولة الإمارات وأصبح مقرونا برفع العلم في كل أرجاء ومدن الإمارات كافة وهي مناسبة تجسد حب الوطن في نفوس المواطنين وتكبر فيهم مشاعر الانتماء والولاء له ولقيادته .. رافعا سموه أسمي آيات التهاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الامارات.

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن مكانة العلم ستظل دائما في قلوبنا حبا يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل ويبقى تجسيدا حيا لذكرى الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفع العلم وإعلان ميلاد دولة اتحاد الإمارات.

وقال سموه "إننا في يوم العلم نجدد العهد بأن تتماسك سواعدنا وتتشابك أيادينا .. وأن مسيرة الانطلاق والعمل الصادق والمخلص ستتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

من جانبه أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن رفع العلم يجسد الحس الوطني ويرسخ لذكرى عزيزة علينا وتخليد لذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" هو وإخوانه الآباء المؤسسون حكام الإمارات رحمهم الله الذين رفعوا علم دولة الإمارات الموحدة بشعبها وأرضها للمرة الأولى في دار الاتحاد عام 1971.

وقال سموه " في هذه الأيام الخالدة .. تعيش دولة الإمارات أجواء وأفراح وطنية تتزين برفع العلم في كل مكان مما يعزز في نفوس النشء والأجيال معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة" .

وأضاف أن العلم هو أمانة تسلمناها من الآباء المؤسسين وإننا كمواطنين ندرك حجم التضحيات التي تحملها جيل الآباء ونعلم حجم المسؤوليات الملقاة على عواتقنا فواجبنا نحن المحافظة على ما تحقق لاستمرار المسيرة.

وأوضح سمو ولي عهد عجمان أن العلم يعتبر رمزا للوحدة والتكاتف والانتماء لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات .. وإن شاء الله ستظل دولة الإمارات تدعم الجميع وكل من يطلب المساندة وأن محبة الإمارات من الجميع لهو دليل على مواقفها وسمعتها الطيبة بين دول الجوار والعرب والدول الأجنبية حيث أصبحت الإمارات من الدول التي يحبها ويحترمها الشعوب العالم .

من ناحيتها قالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي إن الاحتفالية الوطنية بـ " يوم العلم " هو تجسيد لمعاني الولاء للقيادة واللحمة الوطنية والانتماء للأرض وتأكيد للعزة والشموخ والفخر بما بناه الأجداد من قواعد وأساس لهذا الاتحاد الإماراتي القوي .

وأكدت أن رفع العلم على كل مؤسسات الدولة ومدارسها ومنازل المواطنين والمقيمين يأتي تعبيرا عن الانتماء للدولة وتقديرا لرمزية ومكانة العلم في قلوب أبناء الدولة والمقيمين .

وأضافت " يمثل الاحتفال بيوم العلم تجديدا للولاء للقيادة لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها في كل المؤسسات والدوائر وفوق كل البيوت تأكيدا على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة أبناء الإمارت.. وهو تجديد للعهد لأصحاب السمو حكام الإمارات لبذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة هذا الوطن".