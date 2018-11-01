«الداخلية»: ربط جميع المباني بالدولة بمنظومة حصنتك 2021

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني عن خطة زمنية يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لربط جميع المباني السكنية والتجارية بالدولة بمنظومة حصنتك مع نهاية العام 2021 والتي تتضمن ربط 150 ألف بناية تجارية و400 ألف فيلا سكنية بالمنظومة، حيث تم حتى الآن الانتهاء من ربط 1200 مبنى تجاري و1300 منزل على مستوى الدولة.

وكشف اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في أبوظبي للإعلان عن اطلاق حملة توعوية شاملة مطلع نوفمبر القادم حول حصنتك، أنه يصار الى تحديث القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2012 ليتضمن إلزام ملاك الفلل السكنية بالاشتراك في منظمة حصنتك، مشيرا الى أن القرار كان قد شمل المباني التجارية قبل ذلك، الأمر الذي يضمن إلزامية المشروع لكافة البنايات بالدولة بهدف الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات بالدولة.

وردا على سؤال حول الصعوبات الخاصة بتركيب النظام في المنازل القديمة أوضح المرزوقي أن هنالك العديد من تلك البيوت غير مؤهلة وخاصة القديمة، وبالتالي قمنا خلال الفترة الماضية بعمل تقييم لهذه المنازل وأخطرنا ملاكها بضرورة توفير اشتراطات السلامة التي تساهم في نجاح ربط هذه المنازل بالمنظومة.

يؤكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أننا نقدم اليوم نموذجاً متميزاً ريادياً وعلى مستوى العالم وضمن تعاون مثمر مع القطاع الخاص، مشيراً أن الزمن المستغرق لإنجازه وتنفيذ التوجيهات يعد قياسياً بالمقارنة مع حجم المشروع العملاق، الذي نفخر اليوم أن نضعه قيد التنفيذ، حيث يمكن للجميع، شركات وأفرادا، مالكين أو مطورين في ربط بيوتهم ومبانيهم السكنية ومنشآتهم التجارية بغرف عمليات الدفاع المدني بسهولة ويسر ووفق تعليمات واشتراطات مجلس الوزراء بعد إقرار الاتفاقيات الموقعة مع الشركات مزودة الخدمة.

1200

من جانبه أوضح العقيد خبير علي المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مسؤول «حصنتك للمباني»، أنه تم حتى الآن ربط نحو 1200 مبنى تجاري بمنظومة حصنتك على مستوى الدولة، وأنه سيتم خلال العام الجاري الانتهاء من ربط 3800 مبنى ومن ثم ربط 85 ألف مبنى في 2019 ومن ثم ربط 172 ألف مبنى في 2020 ليكتمل المشروع بربط 150 ألف مبنى تجاري بحلول 2021.

وتعد المنظومة التي عقبت توقيع اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين واحدة منها مع شركة إنجازات لنُظم البيانات لربط المباني التجارية والمنشآت بأنظمة الحماية والتحكم الذكية، والاتفاقية الثانية مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لربط المنازل السكنية الخاصة بتقنيات الإنذار من خلال كواشف الدخان الكهروضوئية.

تحديد ماهية الحريق

أوضح العميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني، أن خدمة «حصنتك» هي الحل الأمثل للحماية من الحريق، حيث تعمل على متابعة المنازل في دولة الإمارات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والاستجابة لأي حادث يتعلق بالحريق وتنطبق هذه الخدمة على جميع المنازل والفلل في دولة الإمارات.

وقال إن نظام السلامة من الحريق يحتوي على أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والتي يمكنها اكتشاف الدخان والحرارة، حيث يتم توصيل جميع المستشعرات بلوحة الإنذار الرئيسية والتي تنقل الإنذارات مباشرة في الوقت الفعلي إلى مركز الاستشعار والتحكم للتحقق منها، وبعد ذلك يتم إرسال الإنذار في حال كان صحيحاً إلى الجهات المعنية في الدفاع المدني على الفور في 120 ثانية كحد أقصى بعد استلامه، مما يوفر للجهات المعنية معلومات دقيقة.

آليات

وقال المرزوقي: إننا أعلنّا كل تفاصيل المشروع بما فيها طرق التقديم والمتطلبات وتنظيم الاشتراطات، ونعمل مع عدد من الجهات والوزرات الحكومية لضمان قدرة الحصول على تركيب المنظومة في كافة البيوت والفلل بسهولة ويسر.

وأكد المرزوقي أن وزارة الداخلية اتخذت كافة السبل والإجراءات والتشريعات لضمان حوكمة تطبيق المشروع وتقبل استفسارات وملاحظات واقتراحات الجمهور على أرقامها والأرقام المخصصة للمشروع، داعياً الجمهور إلى المشاركة في إنجاح تطبيق الربط عبر منظومة حصنتك.

مصداقية

أشار جاسم المرزوقي إلى لجوء بعض المواقع الإلكترونية لنشر أخبار غير دقيقة عن المشروع أو تكاليف توصيل الخدمة، والحديث عن أرقام فلكية لتقديم الخدمة، مشدداً أنه لا حديث عن تكلفة مادية حين التحدث عن مشروع يحفظ أرواح الناس والممتلكات ويسهم في تعزيز جهود الحفاظ على مكتسبات الوطن.