«الصحة» تحذّر من وسيلة طبية تُزرع في العين لتحسين النظر

المصدر: دبي _ البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً لممارسي الرعاية الصحية للتحذير من استعمال وسيلة طبية لتحسين النظر.

وتحذّر من تشغيلة دوائية لمنتج غير مسجل لعلاج ارتفاع ضغط الدم، علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة ضرورة تحذير المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت أي من هذه المنتجات لديهم.

وقالت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء في الوزارة، إن التعميم الذي صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جاء بناءً على التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية حول الوسيلة الطبية Raindrop Near Vision Inlay .

والتي تزرع في العين بعملية جراحية لتحسين الرؤية وكبديل للنظارات والعدسات اللاصقة، وذلك لأن الأشخاص الذين يخضعون لعملية زرع هذا الجهاز معرضون لخطر الإصابة بتضخم القرنية، الذي يمكن أن يؤثر في الرؤية الواضحة ويسبب ضباب الرؤية.

رعاية

وبناءً عليه أوصت وزارة الصحة جميع ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الاحتياطات التالية إن توفر الجهاز لديهم؛ عدم زرع الجهاز Raindrop Near Vision Inlay، والاتصال بالشركة المنتجة حول إعادة أي منتج غير مستخدم، ومراقبة المرضى الذين تم زرع الجهاز لهم واتخاذ العلاجات اللازمة.

وفي سياق آخر، أشارت الدكتورة رقية إلى تحذير ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب تشغيلة واحدة من المستحضر الطبي LOBET 100mg; 20ml Ampoule الذي يعالج ارتفاع ضغط الدم،.

وذلك بناءً على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الصادر برقم 9085 /‏ع بخصوص سحب تشغيلة رقم (ILBLB2707) للمستحضر المذكور، وذلك بسبب مشكلة في الجودة، حيث تمثلت مشكلة الجودة في وجود شوائب داخل الأمبول.