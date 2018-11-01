رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تزور جامع زايد

المصدر: أبوظبي - وام

زارت ميشيل اليو ماري رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقها الدكتور سعيد المطوع، عضو المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق لها،.

وذلك ضمن زيارتها للدولة. واستهلت والوفد المرافق لها الزيارة بجولة اصطحبهم فيها الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح.

والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، إضافة إلى التعرف إلى جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية، التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة.