سيف ومنصور بن زايد يعزيان فارس المزروعي في وفاة والده

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء إلى فارس محمد أحمد المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، في وفاة والده رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المشرف بأبوظبي.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، واجب العزاء إلى فارس محمد المزروعي في وفاة والده رحمه الله، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه لأسرة الفقيد عن خالص تعازيه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.