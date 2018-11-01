شرطة أبوظبي تنفذ «جلسة الطيبين»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت شرطة أبوظبي ورشاً تثقيفية «جلسة الطيبين» في مركز الشيخ حمدان بن محمد لتحفيظ القرآن الكريم في مقره بأبوظبي، وذلك بمشاركة كبار المواطنات من النساء التي ركزت على تعزيز قيم النزاهة الوظيفية.

وأوضح العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة، أن الجلسة التي عقدت بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية ركزت على الاستفادة من خبرات هذه الشريحة المهمة في توعية جيل الشباب بأهمية تعزيز النزاهة.

وأكد المهيري حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المحاضرات التعريفية والورش الهادفة، مشيراً إلى أهمية تحفيز الأبناء والأحفاد على تجنب السلوكيات السلبية، على نحو يعزز جهود الشرطة والمؤسسات المعنية في ترسيخ القيم الإيجابية.

وأشادت المشاركات بجهود شرطة أبوظبي في مكافحة الجريمة، مؤكدات أهمية التوعية التي تقدمها في هذا الجانب والعمل على ترسيخ القيم الوطنية.