منصور بن زايد: خليفة حريص على سيادة القانون وترسيخ العدالة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله على سيادة القانون وترسيخ العدالة باعتبارها الركيزة الأهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

جاء ذلك خلال تأدية 15 قاضياً ووكيل نيابة واحداً، أمس اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة بدء ممارستهم لمهامهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وذلك بمكتب سموه في قصر الرئاسة.

وفي أعقاب مراسم حلف اليمين، نقل سموه لأعضاء السلطة القضائية الجدد تحيات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لهم بمناسبة بدء ممارستهم لمهامهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وتمنياته لهم بالنجاح في تأدية مهام عملهم تحت مظلة القانون واحترام حقوق الإنسان. ووجه سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعضاء السلطة القضائية الجدد إلى حتمية الالتزام بالمعايير والمبادئ التي حددها المشرع للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والفئات، مشيراً إلى أن استراتيجية دائرة القضاة التي تهدف إلى بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة بما يلبي متطلبات التطور الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي.

وفي ختام اللقاء، أعرب القضاة الجدد عن امتنانهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم، وتطبيق القانون والدستور بما يتوافق مع روح العدالة. حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، والمستشار علي البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي.