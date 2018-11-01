جامعة السوربون أبوظبي تعرّف بالمزايا والمنح

المصدر: أبوظبي - البيان

تُشارك جامعة السوربون أبوظبي في فعاليات معرض نجاح للتعليم العالي والتدريب 2018، الحدث الرائد للجامعات في دولة الإمارات، للعام الثامن على التوالي.

تهدف الجامعة من خلال مشاركتها بهذه الفعالية إلى عرض المنح والبرامج الأكاديمية التي تقدمها بمختلف درجاتها العلمية سواء البكالوريوس أو الماجستير، فضلاً عن المزايا والتسهيلات المتوفرة ضمن حرمها الجامعي. وسيقوم ممثلو الجامعة في جناحها الخاص (H3.C10) في المعرض بالتعرف إلى الطلبة وأولياء أمورهم لتزويدهم بكل المعلومات التي تتعلق بمتطلبات القبول والحياة الطلابية لمختلف البرامج والتخصصات العلمية.

وقال علاء حسن، مدير إدارة التسجيل في جامعة السوربون أبوظبي: «تأتي مشاركتنا السنوية في معرض نجاح لاستقطاب الطلبة الموهوبين، وتعريف الزوار بالتخصصات المتميزة التي تطرحها الجامعة في مجالات العلوم، العلوم الإنسانية والقانون. ويتم سنوياً تخريج الطلبة من تخصصات معتمدة، تواكب رؤية أبوظبي 2030 .

وتتفرد جامعة السوربون بتقديمها. وتسعى الجامعة من مشاركتها هذه السنة للتعريف أيضاً بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وجه سموه بتخصيص منحة للطلبة الإماراتيين الملتحقين ببرامج البكالوريوس في الجامعة».

وتُوفر جامعة السوربون أبوظبي 9 برامج بكالوريوس، و13 برنامج ماجستير في مجال العلوم والقانون والفنون والعلوم الإنسانية.