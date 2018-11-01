إنجاز ربط شارع خليفة في الفجيرة بمركز خطم الملاحة أغسطس 2019

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكدت المهندسة حليمة الشحي مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن المرحلة الثانية الخاصة بالطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99، سيتم الانتهاء منها وتسليم المشروع في أغسطس 2019، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز الحالية بلغت 38 %، بينما التكلفة التقديرية بلغت 59.8 مليون درهم.

وقالت لـ«البيان» إنه تم إجراء اختبار إنتاجية أعمال الدفان باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بواسطة الربط مع الأقمار الصناعية وأعطى ذلك نتائج فعالة، مبينة أنه سيتم اختبار ذلك في أعمال المواد الحصوية لطبقة الأساس أيضا، ولفتت إلى أن المشروع من شأنه أن يقلل كثيرا من الازدحامات المرورية في مدينة كلباء،.

وبالتالي التأثير إيجابيا على التطور الحضري للمنطقة بشكل عام، خاصة أن المنطقة الشرقية تشهد تطورا عمرانيا وسياحيا متواصلا ما يستدعي معه وجود جاهزية قصوى للطرق تخدم السكان والزوار على حد سواء، وأن تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق مستقبلا سيسهم بشكل كبير في تقليل هدر الوقت للرحلات الداخلية.

وأضافت إن الطريق الذي يقع في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، يمثل صلة الوصل بين الطريق E99، وسلطنة عمان، ويتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه، فيما يبلغ طوله 7.9 كيلومترات.

حيث سيربط أيضا مع طريق الكورنيش بكلباء، وأن الأعمال الإنشائية للمشروع تشمل تنفيذ طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه وتوفير أكتاف داخلية وخارجية، مع توفير حيز لحارة ثالثة مستقبلية ضمن الجزيرة الوسطية، فضلا عن ذلك سيتم تنفيذ تقاطع بإشارات ضوئية، وتوفير حاجز حماية معدني على طول الجهة الداخلية للجزيرة الوسطية وعلى طول جانبي قناة تصريف مياه الأمطار.

خدمات متنوعة

وتطرقت إلى أن الأعمال تشمل كذلك تنفيذ شبكة إنارة الطرق، ومستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية، وعلامات الطرق، فضلا عن تنفيذ عدد 4 عبارات مياه الأمطار وقنوات تصريفها، والأعمال الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى تنفيذ متطلبات الدوائر الخدمية في هذه المنطقة.

البوليمر

وذكرت أن مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة تستخدم الأسفلت المعدل بمواد البوليمر لضمان حياة أطول لطبقات الأسفلت وتوفير الموارد والوقت في إنشاء وصيانة الطرق، كما أن هناك توجها لتعزيز الإضاءة في الشوارع على شبكة الطرق عن طريق تركيب إنارة LED التي توفر الطاقة بنسبة 50٪ على الأقل في استهلاك الكهرباء.

وأن الوزارة تسعى كذلك ومن خلال تنفيذها مشاريع الطرق إلى تحقيق مكانة مرموقة للدولة دولياً في هذا المجال، ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين.