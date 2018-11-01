عمار النعيمي: الإمارات دار الأمن

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة حريصة على أن تكون داراً للأمن لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها..

مشيداً بالمساندة المتواصلة وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على توفير ودعم المنظومة الأمنية لتنعم إمارة عجمان بالأمن والأمان والاستقرار.

خدمات

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي دور وجهود اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وحرصه وسعيه لتطوير وتزويد مقرات الشرطة في عجمان بأحدث المعدات من أجل تقديم الخدمات المتميزة، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل العاملين من الضباط والأفراد في شرطة عجمان وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم التوفيق.

مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال نظام «الرد الآلي» على المتصلين لتقليل أعداد المراجعين في مراكز الخدمة وزيادة الاهتمام بترويج خدمات الشرطة المقدمة إلكترونياً وتكثيف حملات التوعية بكيفية استخدامها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية إلى القيادة العامة لشرطة عجمان اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات والخدمات التي تقدمها شرطة عجمان للجمهور في كل المجالات من خلال أحدث الأنظمة والبرامج، وتجهيزات غرفة العمليات بحلتها الجديدة والمزودة بأنظمة الرقابة والتحكم المتصلة بشكل مباشر مع مشروع «عجمان دار الأمان»، إضافة إلى آلية سير العمل ونظام متابعة القضايا والبلاغات كافة.

ووجه سموه الشكر والتقدير والامتنان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جهوده ومتابعته الحثيثة واهتمامه بتطوير أجهزة وبرامج وأنظمة الشرطة في الوزارة.

اطلاع

واستمع سموه من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان الذي رافقه خلال زيارته التفقدية لغرفة العمليات إلى شرح وافٍ لعمل وإجراءات الغرفة .

والتي تعتبر إضافة نوعية لتطوير الخدمات وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية وإمارة عجمان والرامية إلى الوصول إلى الزمن العالمي للاستجابة في وقت الطوارئ وتقليل الجرائم الخطرة. كما اطلع سموه من اللواء النعيمي والقائمين على غرفة العمليات بحلتها الجديدة على البرامج الحديثة المزودة بها، وأهم التحديثات التقنية المتطورة وفق الأنظمة الأمنية الموحدة في وزارة الداخلية.

من جانبه أعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي عن سعادته لزيارة ولي العهد والاطلاع على سير العمل في الإدارات الشرطية، وقال إن غرفة العمليات الجديدة زودت بأنظمة حديثة لاستقبال البلاغات وتحويلها مباشرة إلكترونياً عن طريق الأنظمة الجديدة والتواصل مع الدوريات مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشعور بالأمان بين السكان والحد من حوادث الوفيات.