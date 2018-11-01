السفير الجزائري: الإمارات تبوأت مكانة مرموقة بين الأمم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة أن دولة الإمارات تبوأت مكانة مرموقة بين الأمم وصارت صاحبة كلمة مسموعة في المحافل الدولية، بفضل انفتاحها ودبلوماسيتها المتميزة وحازت على التقدير الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وحجزت مكانتها بين الدول الرائدة في نشر قيم التسامح والمحبة والتعايش.

وقال إن سفارة الجزائر في دولة الإمارات تحتفل بالذكرى الـ 64 لانتصارات ثورة أول نوفمبر المجيدة، والتي تتزامن واحتفالات الإمارات بـ«عام زايد»، ما يمنح الاحتفال طابعاً خاصاً.. مشيداً بما تشهده علاقات البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وأضاف أن العلاقات الجزائرية الإماراتية تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية وفي التضامن الأخوي الصادق والدعم المتبادل.. مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب السفير الجزائري عن فخره واعتزازه بتمثيل بلاده لدى الدولة.. مشيراً إلى أن العلاقات الجزائرية الإماراتية ستشهد المزيد من التعاون والازدهار خلال الفترة المقبلة.. مضيفاً أنه من المتوقع زيارة أحمد أويحيى الوزير الأول في الجزائر (رئيس الحكومة) إلى الإمارات مطلع العام 2019، لتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المزيد من التعاون.

وأكد أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين في تعزيز وتفعيل ودعم العلاقات القائمة.. منوهاً إلى أن ما تشهده المنطقة من تداعيات وأحداث تستدعي تفعيل التنسيق بهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.. مشيراً إلى التوافق الثنائي بين البلدين في دعم ترشيحات الجانبين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وذكر أن عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري سيشارك في الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة إضافة إلى مشاركته احتفال السفارة في أبوظبي بالعيد الوطني للثورة الجزائرية.

ولفت إلى تلقي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي دعوة رسمية لزيارة الجزائر خلال لقائها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 39 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف الشهر الجاري..

فيما تلقى عبد القادر بن مسعود وزير السياحة في الجزائر دعوة رسمية من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لزيارة الإمارات لتعزيز التعاون في السياحة والاستثمار بين البلدين.. مشيراً إلى أن زيارة عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري للإمارات الشهر المقبل تأتي بدعوة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

إكسبو 2020

قال السفير الجزائري إن الجزائر ستشارك في «إكسبو دبي 2020» بجناح متميز على مساحة 1500 متر مربع.. مضيفاً أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي هو شرف لكل العرب وفخر لهم.. لافتاً إلى أن المفوض الخاص بجناح الجزائر في الإكسبو سيصل خلال أيام إلى أبوظبي لبدء ترتيبات المشاركة.

وأضاف أنه جارٍ العمل حالياً على فتح خط طيران مباشر بين أبوظبي والجزائر لتدعيم التعاون في مختلف القطاعات.. لافتاً إلى أن هناك رحلات يومية بين دبي والجزائر العاصمة تسيّرها الخطوط الجوية الجزائرية و«طيران الإمارات».