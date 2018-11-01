«الموارد البشرية» و«دبي الذكية» تعرّفان بمنصة الوظائف

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودبي الذكية، حلقة نقاشية حول منصة وظائف دبي، المنصة الرسمية للتوظيف على مستوى حكومة دبي.

والتي تم تصميمها بالتعاون بين الجانبين لتلبي جميع احتياجات التوظيف من الإعلان والبحث، وحتى التوظيف، ومباشرة العمل، وذلك بهدف الاستخدام الكامل والصحيح للمنصة وتسجيل كل الإجراءات عليها.

وشارك في الحلقة النقاشية عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، ومديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية ومسؤولي التوظيف.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وبالتعاون مع دبي الذكية، حرصت على توفير بوابة رئيسية للتوظيف في حكومة دبي، تتيح للباحثين عن عمل التقدم عبر تطبيق ذكي وسهل يجمع شواغر الحكومة تحت مظلة واحدة، وتخدم المنصة جميع أنواع التوظيف المعتمدة في حكومة دبي، إلى جانب الوظائف الخاصة بالمواطنين، والوظائف المتميزة، ووظائف الخريجين الجدد، وذوي الهمم، والمتطوعين.

توطين

وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تسخر منصة وظائف دبي لتعزيز برامجها في مجالات التوطين والتوظيف، وربط الباحثين عن الوظائف من كل الفئات في أي مكان مع الجهات الحكومية في دبي من خلال تصميم مدروس بعناية يلائم الباحثين عن الوظائف.

تعاون

من جانبها، أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر أن التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يأتي في إطار حرص دبي الذكية على توطيد أواصر الشراكة والعمل الفعال مع مختلف الجهات الحكومية بإمارة دبي، للمضي قدماً نحو جعل دبي أذكى وأسعد مدينة على مستوى العالم.

مشيرة إلى أن منصة وظائف دبي تكتسب أهميتها الكبيرة من آلية عملها، التي تواكب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث يخلو نظام إجراءات المنصة من أية معاملات ورقية، ابتداءً من مرحلة عرض الشاغر على المنصة إلى تقديم السيرة الذاتية إلى مرحلة التوظيف الفعلي.

وقالت: إن منصة وظائف دبي نظام ذكي متكامل لاستقطاب الكفاءات، يعتمد على استخدام أحدث الأنظمة الرائدة عالمياً في مجال أتمته إجراءات وعمليات التوظيف بشكل سهل وذكي منذ طلب الشاغر وحتى مباشرة الموظف الجديد للعمل، مروراً بكافة إجراءات التعيين.

1900

توفر منصة وظائف دبي نحو 1900 فرصة عمل، وبلغ عدد الباحثين عن عمل عبر المنصة 175 ألف شخص، وتلقت المنصة نحو 700 ألف طلب للتوظيف من مختلف التخصصات والفئات، وتضمنت الطلبات وظائف لأصحاب الهمم وغيرهم، وبلغ عدد المواطنين المسجلين في منصة وظائف دبي نحو 20 ألف إماراتي باحث عن عمل، في حين بلغ عدد الذين تم تعيينهم 300 شخص.