ناصر الجنيبي: تجديد لقيم الولاء والانتماء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة، أن يوم العلم هو تجديد لقيم الولاء للقيادة والانتماء لوطننا الغالي، حيث ترفرف رايات أعلام الإمارات خفاقة فوق كل المباني والبيوت، مؤكدين بكل حب أننا جاهزون دائماً لخدمة العلم ورفعته ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

وقال: «يحق لنا جميعاً في هذا اليوم أن نفخر بمسيرة التمكين المباركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الإمارات في مصاف الأمم كدولة عصرية تعلو فيها قيم العدل والمساواة، وترتقي قيمة الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه». وأضاف: «بهذه المناسبة نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نبذل الغالي والنفيس ليبقى علم الإمارات رمزاً ينبض في قلوبنا، وأن يبقى مرفوعاً خفاقاً يؤكد للقاصي والداني معاني الوحدة التي تربط شعب الإمارات بوشائج الأخوة والانتماء لأرض وسماء واحدة ومصير ومستقبل واحد».