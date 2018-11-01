عبد العزيز الشامسي: علمنا رمز الشموخ وعنوان المجد

قال عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن الاحتفال بيوم العلم هو تذكير لنا جميعا بالتضحيات الكبيرة والجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون لتحقيق حلم الاتحاد بين إماراتنا الحبيبة، وبالإنجازات الكبرى التي تمت منذ تجسد ذلك الحلم على أرض الواقع قبل 47 عاما، بحيث غدت الدولة وفي لحظة قصيرة من عمر الزمن مثالاً يحتذى في التقدم والريادة في كافة المجالات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الشامسي: العلم ليس مجرد قطعة من القماش، بل هو قطعة من القلب ورمز الشموخ والمجد، نلتف من حوله، ونفديه بالغالي والنفيس باعتباره رمزا لكرامتنا وعزتنا، وعنوانا لمستقبلنا الذي نريده مشرقا لنا ولأولادنا وأحفادنا.

واستحضر التضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الإمارات في شتى الميادين، والشهداء الذين يرتقون للسماء دفاعا عن راية بلادهم وحريتها واستقلالها لتبقى منارة للعلم والمعرفة والريادة، وقال: ونحن نحتفل اليوم بيوم العلم نستذكر بروح يملؤها الفخر أبناء قواتنا المسلحة وهم يسطرون أسمى آيات التضحية والشجاعة.