«إقامة دبي» تنظم ملتقى المنار الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن انطلاق فعاليات ملتقى المنار في نسخته التاسعة تحت شعار «أفعل المستحيل لا الممكن»، الذي سينطلق الاثنين المقبل الموافق لـ 5 من نوفمبر الجاري في فندق جراند حياة دبي - قاعة بني ياس، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلامية.

ويأتي هذا الملتقى المقام سنوياً ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية إلى تعزيز الاندماج وبناء مستقبل أفضل لأصحاب الهمم.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أن ملتقى المنار أصبح حدثاً سنوياً مهماً للمكفوفين للالتقاء بنخبة من الخبراء والمشاركين من ذوي الإعاقة البصرية، والتعرف إلى أفضل المجالات التي تهتم بهذه الفئة، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بكيفية التعامل معهم لضمان دمجهم في كافة الجوانب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة».

وأضاف اللواء المري، إن الملتقى هذا العام سيسلط الضوء على أفضل التقنيات المساندة في الحياة اليومية لذوي الإعاقة البصرية لجعلهم أشخاصاً قادرين على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق مبدأ الاستقلالية، ومن هذا المنطلق حرصت إقامة دبي على تعزيز جهودها لإتاحة الفرصة لهم لبذل طاقاتهم وأفكارهم، وجعلهم شركاء في التنمية.

وسيستضيف الملتقى هذا العام شخصية ملهمة رغم فقدانها البصر، إلا أنها استطاعت أن تتميز وترتقي لتروي قصة نجاحها وتجربتها المهنية. كما سيستضيف الملتقى مشاركة مميزة حول تجربة مطاعم الاندبندنت لأصحاب الهمم.