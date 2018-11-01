تحويل %96 من خدمات «نقل» أبوظبي إلى إلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة النقل بإمارة أبوظبي حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية في إطار خطتها الهادفة إلى تحويل أكبر عدد ممكن من خدماتها إلى خدمات رقمية، وبذلك تكون الدائرة أتمّت تحويل ما يعادل 96% من خدماتها إلى خدمات الكترونية.

وشملت الحزمة الجديدة (15) خدمة (إصدار تصريح مشغل حافلة مدرسية، إصدار تصريح المواقف الطابقية، إصدار تصاريح مواقف السكان، المخالفات التجارية، إصدار تصاريح لنشاط إدارة وتأجير المواقف الخاصة، إصدار تصريح إشغال الأرصفة والساحات الخارجية، إصدار شهادة عدم ممانعة لإزالة وتركيب أجهزة ولوحات المواقف التعريفية، إصدار تصريح الحملات الترويجية التي تستخدم مواقف المركبات أو أرصفة الطرق، طلب تصريح إزالة موقف، إصدار تصريح خدمة صف السيارات، إصدار حجز مواقف للجهات، إصدار شهادة عدم ممانعة تركيب مظلات المواقف، حجز مواقف الإنشاءات، إصدار تصريح الحملات الخيرية التي تستخدم مواقف المركبات أو أرصفة الطرق، حجز مواقف التوسعة التحتية).

تطلعات

وقال خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل إن عملية التحول الرقمي في تقديم خدمات الدائرة تعكس توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة لتسهيل وتسريع عملية إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمتعاملين والمجتمع بكفاءة عالية ووفقا لأفضل المعايير والممارسات، الأمر الذي يعزز مستوى رضاهم وسعادتهم.

وأضاف المزروعي أن استراتيجية التحول الرقمي في دائرة النقل تعزز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وقدرة الدائرة التنافسية وتدعم مسيرة التحول الرقمي في أبوظبي.