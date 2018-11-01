مواطن يرفع سارية علم الدولة بطول 20 متراً فوق مسكنه

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

رغبة منه في الاحتفاء بيوم العلم، قام المواطن محمد عبدالله البنا برفع أعلى سارية في ساحة منزله بإمارة دبي، حيث يبلغ طولها 20 متراً، وزوّد السارية بضوء أحمر من الأعلى لتوضيح مدى ارتفاعه في السماء، وذلك تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وقال البنا: «إن العلم هو راية عزنا وفخرنا وعنوان تضحياتنا، كما أن الاحتفال بيوم العلم يرسخ في قلوبنا عشق تراب الوطن وتوحد صفوفنا خلف قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ويعزز مقولة أن «البيت متوحد»، لشعب الإمارات، لاسيما أن هذه المناسبة تجسد مشاعر الوحدة والمحبة بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن، كما أنها تقدم نموذجاً لا يقبل المساومة على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن».

وحدة وأكد البنا، أنه حرص على رفع أعلى سارية في المناطق السكنية في بيته ليرسخ في أذهان أبنائه مجموعة من القيم، تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية وإعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة، فضلاً عن صهر المصالح الفردية في المصلحة العامة، حيث تعد دولة الإمارات أول دولة عربية تحتفل بالعلم في مناسبة وطنية خاصة به.