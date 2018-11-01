تنظيم «قمة A360» مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة دبي للمستقبل «قمة A360» المتخصصة في مجال التقنيات والابتكارات الحديثة للمرة الأولى بالمنطقة يومي 26 و27 مارس 2019، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وتمثل قمة «A360» منصة عالمية تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين والقادة الحكوميين من عرض أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات المستقبلية وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات خلال هذا الحدث العالمي.

مذكرة تفاهم

وتم الإعلان عن تنظيم القمة خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مدينة بوسطن الأميركية، وقعها عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع المشاريع في مؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور بيتر ديامانديس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجامعة سينغولاريتي والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة «إكسبرايز».

وأكد عبد العزيز الجزيري أن تنظيم «قمة A360» في دبي ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تتحول دولة الإمارات إلى حاضنة مثالية للابتكارات والتكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة،.

كما توفر هذه القمة فرصة لتعزيز مهارات القدرات الوطنية من خلال تفاعلها مع المواهب والخبرات العالمية في القطاعات التقنية المستقبلية، ما يشكل إضافة نوعية إلى جهود دبي بأن تكون السباقة على مستوى العالم في المجالات التكنولوجية المؤتمرات والفعاليات والمعارض المتخصصة.

وقال: تحرص مؤسسة دبي للمستقبل على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات العالمية لتعزيز مسيرة الابتكار والاكتشافات والاختراعات والاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة في خدمة الإنسانية وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع عبر نشر المعرفة وتحفيز ريادة الأعمال.

تجمع تكنولوجي

وأكد الدكتور بيتر ديامانديس أهمية تنظيم قمة (A360) في دبي لتوفير الفرصة للمهتمين بقطاع التكنولوجيا في المنطقة لتبادل الخبرات وفهم تأثير التقنيات المتسارعة على صعيد المنطقة والعالم.