هيئة الموارد البشرية تُكرّم شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لجهودها في إنجاح مبادرة اليوم المفتوح للتوظيف، وإسهاماتها في استقطاب الكفاءات المواطنة.

وأكد العميد محمد سعيد الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، حرص شرطة أبوظبي على بناء الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون، وتبادل الخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين ومختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وتعزيز قيم الإيجابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تحسين وتطوير العمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الكعبي، أن المشاركة تأتي تنفيذاً لاستراتيجيات الدولة في استقطاب الكوادر الوطنية وتوظيفها، وتسخير كل الإمكانيات من أجل أبناء الإمارات، وتحقيق الاستقرار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتوجهها في خدمة عجلة التنمية والتطوير.