رفع العلم في جميع مرافق مطارات أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

أكد برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، أن احتفاء الدولة بمناسبة يوم العلم يجسد معاني التلاحم والوحدة بين أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، فالعلم هو جزء من الهوية الوطنية، والتي تمثل التسامح والانتماء والتضحية لسيادته ورفعته.

وقال: تزداد أهمية هذه المبادرة بتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مقاليد الحكم، لتتيح لنا جميعا الفرصة لنقف وقفة امتنان وفخر بالإنجازات التي حققتها الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف: تأتي مشاركتنا برفع العلم في كافة مرافقنا تماشياً مع حرصنا على المشاركة في مختلف المبادرات الوطنية، تعبيراً عن ولائنا للوطن وقيادته الرشيدة.