«سقيا الإمارات» تستعرض مشروعاتها ومبادراتها الإنسانية خلال «عام زايد»

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس كل من فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لشؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب المجلس.

والدكتور أحمد علي مراد، عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات؛ والدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونائب الرئيس التنفيذي للجامعة؛ وسلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي.

والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ وفهد عبد الله بن عفيرا الفلاسي، أمين سر المجلس.

واستعرض الاجتماع إنجازات «سقيا الإمارات» في مجال العمل الإنساني خلال الربعين الثاني والثالث من «عام زايد» ضمن جهود المؤسسة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين حول العالم، إضافة إلى المشروعات والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع كل من مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية»، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

جهود

وقال الطاير: تكتسب مشروعات ومبادرات «سقيا الإمارات» في مجال العمل الإنساني أهمية خاصة خلال «عام زايد»، حيث نتذكر جهود المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز العمل الإنساني والتطوعي في الدولة.

ورسخ مبادئ حب الخير والعطاء في نفوس أبناء الإمارات، وامتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج حول العالم، مستلهمين الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تسير على نهج زايد الخير، وتمد يد العون لكل محتاج في أي مكان في العالم.

وأشار الطاير إلى أن مجلس الأمناء ناقش مشروعات المؤسسة خلال الفترة الماضية، واعتمد المجموعة الثانية من مشروعاتها لعام زايد، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية، ضمن مبادرة «100 مشروع للمياه» التي يستفيد منها نحو 120,000 شخص في 12 دولة.

ومبادرة «سقيا زايد» في شهر رمضان المبارك والتي استفاد منها 390,000 صائم في 13 دولة، وزودت المؤسسة 14 جمعية خيرية محلية بنحو 8.1 ملايين كوب ماء تم توزيعها على الصائمين. كما نظمت «سقيا الإمارات» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حملة تطوعية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتشغيلية في أوغندا في شهر يونيو الماضي، وفي صعيد مصر في شهر سبتمبر الماضي تحت شعار «أيادي زايد» بمشاركة متطوعين من هيئة كهرباء ومياه دبي.

رسائل

بدوره، أشار محمد الشامسي إلى أن المؤسسة استقبلت رسائل الجمهور الموجهة إلى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن مبادرة «100 رسالة إلى زايد»، خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي،.

حيث شارك زوار المعرض رسائلهم التي تعبر عن الأثر الذي تركه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوسهم. وستنشر المؤسسة هذه الرسائل في قنوات التواصل الاجتماعي وفي كتيب خاص في نهاية العام يحمل اسم «رسائل إلى زايد».

كما نوه الشامسي إلى أن 70 متطوعاً شاركوا في رحلات وفعاليات المؤسسة حتى الآن هذا العام، ضمن مبادرة «100 متطوع» التي تهدف لترسيخ قيم التطوع بين الشباب.