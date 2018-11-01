الإمارات وإثيوبيا تتعاونان في القوى العاملة

المصدر: أديس أبابا - وام

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على مسودة مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ووزارة العمل الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي سفارة الدولة لدى جمهورية إثيوبية الفيدرالية الديمقراطية.

ورحّب الجانب الإثيوبي بوفد وزارة الموارد البشرية، وأبدى سعادته بحضوره الاجتماع الثنائي لمناقشة مذكرة التفاهم، والوصول إلى صياغة تتوافق مع تشريعات كلا البلدين.

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تجمع كلا البلدين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون في مجال العمل والعمالة.

ووقّع الطرفان محضر الاجتماع والمسودة التي تم الاتفاق عليها من قِبل محمد أحمد الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الموارد لبشرية والتوطين، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية تمسجن عمر، وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن التاريخ المتوقع للمضي بتوقيع المذكرة هو قبل نهاية 2018.