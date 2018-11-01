سعيد العامري: رمز للإنسانية وعنوان للخير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن يوم العلم مناسبة غالية نؤكد فيها تمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونعمّق فيها قيم التلاحم والتآلف والوحدة، ونعبّر عنها بمزيد من التكاتف والانتماء والفخر بالإنجازات العظيمة التي حققتها الإمارات.. مشيراً إلى أن علم الإمارات رمز للإنسانية وعنوان للخير والعطاء والبذل وإشارة للطموح والنهضة.

وقال العامري، إن علم الإمارات سيبقى رمزاً شامخاً خفاقاً في ميادين الحق والخير وباسقاً راسخاً في علياء المجد، وعنوان قيادة استثنائية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار في بنائه وتمكينه أعظم استثمار.

وأضاف، «في هذه المناسبة لا بد لنا جميعاً التأكيد على أهمية مواصلة مسيرة التطور والريادة والنماء، التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلينا جميعاً أن نعمل بجد وإخلاص في ميادين الحياة كافة للحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، والنهوض به إلى مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار».