دبي تستعرض تجربتها التعليمية خلال المنتدى العالمي الأحد

Ⅶ دبي- البيان

تنطلق في الرابع من نوفمبر الجاري فعاليات المنتدى العالمي 2018م، الذي ينعقد في دبي لأول مرة، وينظمه مرصد التعليم العالي بلا حدود، ومقره المملكة المتحدة، بمشاركة قادة التعليم الدولي القادمين من أفضل الجامعات في العالم وفروع الجامعات الدولية في دبي. ويناقش المنتدى، والذي يستمر على مدى يومين في دبي، الممارسات الإيجابية المستقبلية في قطاع التعليم العالي الدولي، بالإضافة إلى التركيز على جودة حياة الطلبة الملتحقين بالجامعات الدولية، ودورها في تعزيز إنجازات الطلبة في رحلتهم مع التعليم العالي، فضلاً عن استعراض تجربة دبي في تنظيم وضمان جودة فروع الجامعات الدولية، وفي الارتقاء بجودة حياة طلبتها. ويجمع مرصد التعليم بلا حدود مهنيين ومتخصصين من أكثر من 30 دولة حول العالم، مستهدفاً تعزيز الإبداع في قطاع التعليم العالي الدولي عبر توفير بيانات منهجية.