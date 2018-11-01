نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الجزائريةباليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، والشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ64 لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في حديقة هيلتونيا الكورنيش - سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة بجانب حشد من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الدولة.

وألقى سفير الجزائر كلمة بهذه المناسبة أشاد خلالها بما تشهده علاقات البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات.