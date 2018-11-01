شرطة أبوظبي تستعرض أبرز مشروعاتها ومبادراتها التطويرية

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي «الملتقى القيادي الثاني لعام 2018» في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، حيث تحدث اللواء الرميثي عن أهم المبادرات والمشروعات التطويرية التي أنجزتها شرطة أبوظبي خلال العام الجاري، والنتائج المتميزة التي حققتها في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني.

ومن أبرزها مشروع المدينة الآمنة التي تعد من مشاريع شرطة أبوظبي للتطوير والتحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد اللواء الرميثي، أهمية هذه الملتقيات في التعرف إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع بصورة نوعية وجودة متميزة، ومواصلة تنفيذ الخطط التي تهدف لتوفير الطمأنينة والاستقرار والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز ثقة الجمهور بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي

. حضر الملتقى، اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين. وكرم اللواء الرميثي خلال الملتقى 14 فريق عمل متميزاً بشرطة أبوظبي، مشيداً بجهودهم وحرصهم على تحقيق الريادة والتميّز للعمل الشرطي والأمني.

وأكد قائد عام شرطة أبوظبي، أهمية التحفيز للموظفين وانعكاسه الإيجابي في الارتقاء بمسيرة العمل بشرطة أبوظبي، مشيداً بجهود كافة القطاعات.