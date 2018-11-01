بلدية دبي تنظم مباراة استعراضية تجمع نجوم الكرة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

ينظم نادي بلدية دبي متمثلاً في إدارة الموارد البشرية مباراة استعراضية تضم نخبة من نجوم الكرة الإماراتية وعدداً من مسؤولي بلدية دبي بمناسبة يوم العلم، وهي المباراة التي ستقام برعاية باريس جاليري، حيث يلتقي فريق نجوم الكرة الإماراتية مع فريق البلدية، ويزخر فريق النجوم بمجموعة من اللاعبين القدامى، في مقدمتهم مهدي علي وبخيت سعد ويوسف عتيق وحسن بو ومنذر علي ووليد عبدالملك وحسن الشريف وعبدالله خميس وعبدالرحمن محمد، فيما يضم فريق البلدية كلاً من هاشم القريشي ويوسف فكري وعبدالله عبدالفتاح ووليد الشيباني وطالب جلفار وعبدالله علي وعلي عمر والمقداد بالهول وعدنان الطواش وحسن مراد.

وأكد وليد الشيباني مدير نادي بلدية دبي أن المباراة الودية ستقام بملعب نادي البلدية احتفاء بيوم العلم، الذي نفخر به جميعاً وقد اعتدنا على المشاركة في كل الأحداث والفعاليات والمبادرات المجتمعية كونها جزءاً لا يتجزأ من عمل البلدية، ودائماً ما يتردد اسم بلدية دبي في كل المناسبات، وحرصنا أن تكون احتفالية يوم العلم مميزة من خلال وجود نخبة من اللاعبين القدامى والأسماء الكبيرة التي كانت لها بصمة في تاريخ الكرة الإماراتية وأمتعتنا في الملاعب لسنوات طويلة، وهذه المبادرة ستكون برعاية باريس جاليري الذي دائماً ما يقدم لنا الدعم في كل المناسبات.

وأشار إلى أن الدعوة مفتوحة للجمهور لحضور المباراة الاستعراضية وقال: نفتح أبواب النادي من أجل الحضور الجماهيري والاحتفاء معنا برفع علم الدولة، وسيكون هناك برنامج للفعالية وسيكون الختام بمباراة كرة القدم، وتكريم المشاركين في المباراة.