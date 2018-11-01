«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطوّر مراكز خدمات إسعاد المتعاملين

المصدر: الفجيرة - البيان

كشفت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تطوير مراكز خدماتها، وذلك في خطوة لها عبر استحداث عدد من الخدمات الحيوية، في إطار سعيها المستمر لتوسيع قاعدة الاستفادة الكاملة من خدماتها في كل مراكزها الخدمية، ورفع كفاءتها لتحقيق راحة المتعاملين، وتوفير وقتهم وجهدهم، في ظل غايتها الاستراتيجية (إسعاد المتعاملين).

وحول آخر مستجدات تطوير مراكز الخدمات، سوف تشمل صيانة جميع المباني، وذلك من منطلق التزام المؤسسة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين والمتعاملين على حدٍ سواء، حيث تتضمن الأعمال، الصيانة الدورية والصيانة الوقائية والصيانة الطارئة مثل (أجهزة التكييف، وشبكات إنذار ومكافحة الحريق)، وتزويد المباني بنظام ذكي وكاميرات ثلاثية الأبعاد ذات دقة عالية.

تدريب

وضمن تطوير مراكز خدماتها يأتي تطوير قدرات كوادرها الوطنية وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة في كيفية استقبال المتعاملين والرد على استفساراتهم وفق أفضل المعايير العالمية التي تساعد على تحسين رضا المتعاملين.

كما سوف تستمر الحملات التوعوية لكافة العاملين بمراكز الخدمات، وذلك لتدريبهم على الممارسات السليمة بكل ما يخص الأمن والسلامة والصحة المهنية في المكاتب، للوصول لمفهوم الوقاية والسلامة بشكل أشمل وأوسع، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية بمجال السلامة المهنية.

كما سيتم تثبيت مجموعة من اللوحات الإرشادية التعريفية في جميع مراكز الخدمات، بهدف تسهيل قيام المتعاملين بقراءة الإرشادات في المباني، ومساعدتهم للوصول إلى مختلف المرافق والتنقل بينها بسهولة، والحصول على جميع الخدمات وفق المستوى الأمثل.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة: «إن هذا التطوير الذي يشمل مراكز الخدمات يأتي تجسيداً لاستراتيجية المؤسسة الرامية إلى رفع كفاءة منظومة العمل، وتطوير آلياته، وتحسين خدماته، وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، مما يساهم في إسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بفاعلية الخدمات المقدمة لهم».