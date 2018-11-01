فاروق الباز: «خليفة سات» خطوة مهمة في غزو الإمارات للفضاء

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأميركية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء أن «خليفة سات» خطوة مهمة على طريق غزو الإمارات للفضاء وتحقيق رؤيتها، وقال الباز لـ«البيان»: إن هذا الإنجاز يسجل لدولة الإمارات اسمها ضمن الدول العالمية المصنعة للتقنيات الفضائية.

كما أنه يعتبر الأحدث من نوعه في العالم في التقنيات والكاميرات المستخدمة وأنه وفقا لما أعلنته دولة الإمارات، سيتيح «خليفة سات» تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

وستستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني ما يتيح استخداماً أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، ويساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها، ومتابعة المشاريع الهندسية والإنشائية الكبرى.

وفي مجال الحفاظ على البيئة سيعمل القمر الصناعي خليفة سات على رصد التغيرات البيئية على المستوى المحلي وعلى مستوى دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة، فمن المخطط أن يقدم صوراً مفصلة للقمم الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، ما يساعد على اكتشاف التأثيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري، وسيقدم صوراً مفصلة للمناطق التي تتطلب متابعة حثيثة.

وأضاف الدكتور الباز: «أهنئ شعب الإمارات وحكومتها الرشيدة بمناسبة هذا الإنجاز الكبير وهذا العمل التقني المتميز، وأخص بالذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأنه من دعم الشباب لتدريب أنفسهم والعمل المتميز في إنتاج معدات القمر الصناعي».