ورشة عمل لتعزيز السلامة في مراكز تعليم وقيادة السيارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الرقابة والتفتيش ومكتب الجودة والصحة والسلامة بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورشة عمل عن الصحة والسلامة واستمرارية الأعمال لمراكز تعليم وقيادة السيارات في دبي.

وأكد موسى الرئيسي مدير إدارة الرقابة والتفتيش في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة المستمر على تعزيز الأداء في مجال الصحة والسلامة، واستمرارية الأعمال في جميع مفاصل العمل لديها.

وكذلك في أماكن العمل التابعة لمزودي الخدمة، ومنهم مراكز ومدارس تعلم قيادة السيارات المعتمدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الأخرى التي ترتبط الهيئة معها بأعمال مشتركة مثل مواصلات الإمارات.

تقليل المخاطر

وقال: «إن الورشة تهدف كذلك إلى تقليل المخاطر وإدارة الأزمات وعمليات الاستجابة في حالة الإبلاغ عن الحوادث، والتحقيق ومعايير قياس تأثير الأعمال، وتقييم أهمية الأعمال والتأثيرات التراكمية لها، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن الحوادث التي تقع لمركبات تعليم السياقة، ومدى خطورة هذه الحوادث والإصابات الناجمة عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة، والمتمثلة بالتحقيق في الحوادث والخطوات الواجب اتباعها من قبل المراكز في مثل هذه الحالات لتجنب المخالفات».