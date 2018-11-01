ضاحي خلفان يهدي مدير إذاعة رأس الخيمة كتاباً في الصفات القيادية لزايد

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، وأهداه كتاب القوة الناعمة في الصـــفات القيادية لزايد، وقـدّم شرحاً مختصراً عن أهم ما احتواه الكتاب من صفات قيادية ومواقف نادرة للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تثمين

وفي ختام اللقاء، توجه مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة بالشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، مثمّناً لمعاليه هذا الإهداء القيّم.

وحضر اللقاء، العميد أحمد عتيق المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.