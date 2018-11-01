محاكم دبي ترعى المؤتمر الدولي للابتكار والتميز

المصدر: دبي - البيان

ترعى محاكم دبي المؤتمر الدولي للابتكار والتميز في المحاكم «حاضراً ومستقبلاً»، الذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق07 نوفمبر، بتنظيم من محاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على القيم الأساسية وعوامل النجاح التي ينطوي عليها «إطار العمل الدولي لتميز المحاكم»، وتحديد أفضل الممارسات والتحديات، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات العملية اللازمة لتحقيق التميز داخل المحاكم في مختلف النظم القضائية.

وتشارك محاكم دبي في المؤتمر بإلقاء طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، كلمة الافتتاح، كما سيشارك القاضي محمد السبوسي، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، حيث سيستعرض فيها تجارب محاكم دبي في تطبيق الإطار الدولي لتميز المحاكم، وإسعاد المتعاملين، ومحكمة C3.