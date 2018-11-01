موظفو «نيابة رأس الخيمة» ينضمون إلى بطاقة «إسعاد» لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد»، الذي يحقق السعادة لحاملي البطاقة ويمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقّع الاتفاقية من جانب شرطة دبي العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما وقّعها من دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، راشد أحمد آل مالك، المحامي العام للنيابة الكلية، وبحضور سامية شاهين، عضو لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي.

وأكد العميد محمد عبدالله المر أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، وغيرها من الجهات الأخرى، يأتي بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البنّاءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر.

من جانبه، قال راشد أحمد آل مالك إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تقديم خدمات إسعاد الجمهور.