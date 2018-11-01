سفيرنا يبحث تعزيز العلاقات مع طاجيكستان

المصدر: دوشنبي - وام

استقبل سراج الدين مهر الدين، وزير خارجية طاجيكستان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان، وذلك بمقر الوزارة في دوشنبي.

ونقل سفير الدولة، خلال اللقاء، إلى وزير الخارجية الطاجيكي، تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

تعاون

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتوثيق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والصناعة والطيران.

وقدّم وزير الخارجية الطاجيكي شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم بلاده، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان.

حضر اللقاء راشد علي المحرزي، الملحق العسكري لدى سفارة الدولة في كازاخستان غير المقيم في طاجيكستان.