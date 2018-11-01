تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«الرعاية الاجتماعية وشؤون القصَّر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الطاقة، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصَّر في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدائرة لتفعيل جهودها في مجال الرعاية المجتمعية، ودعم جهود المؤسسة في إيجاد شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة لتحقيق أهدافها المتمثلة في المساهمة في استقرار المشمولين بالرعاية وضمان أعلى مستويات الخدمات المقدمة لهم.

وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة، ممثلا لكل من الدائرة وشركاتها المعنية بموضوع الإمداد وهي شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وراشد عتيق الهاملي المدير العام بالإنابة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي: «يشكل تعزيز كفاءة قطاع الطاقة من خلال نشر الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد واستهلاك موارد المياه والكهرباء محورا أساسيا في استراتيجيتنا الرامية لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الوطني. نعمل على تبني أحدث الحلول والتقنيات الذكية في مختلف مراحل عمليات إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء، وتطوير البنية التحتية للقطاع».